Vela, lo spettacolo della Vendée Globe su Premium

È in arrivo un’altra importante novità per tutti gli abbonati Premium e per gli appassionati di vela in particolare: dopo l’esclusiva della 35ª Luis Vuitton America’s Cup, la pay tv ha chiuso un accordo grazie al quale trasmetterà anche la “Vendée Globe 2016/17”, la regata in solitaria più dura e prestigiosa al mondo.



Ribattezzata “l’Everest del mare”, la Vendée Globe è da molti considerata come la più significativa competizione in ambito velico. Di sicuro è la più logorante per i partecipanti, visto che è l’unica al mondo a prevedere la circumnavigazione del globo in solitario senza scali e senza assistenza, pena l’esclusione dalla competizione stessa.



Istituita nel 1989, dal 1992 si disputa ogni quattro anni. Le imbarcazioni, a scafo singolo, cominciano e finiscono la gara a Les Sables d’Olonne, in Francia, e stanno in mare generalmente da novembre a febbraio: scendono giù per l’oceano Atlantico fino al Capo di Buona Speranza, poi procedono in senso orario attorno all’Antartide e, passando per Capo Horn, ritornano verso la Francia.



Premium Sport 2 HD trasmetterà, domenica 6 novembre dalle ore 8.45 alle ore 11.00 e dalle ore 12.30 alle ore 13.30, la diretta della partenza della regata. Inoltre, ogni settimana, 15 minuti di highlights sull’andamento della gara fino all’arrivo, che verrà trasmesso in diretta integrale. La telecronaca dell’evento sarà affidata alla giornalista Rachele Vitello e al velista Vittorio Malingri.