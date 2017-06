Vela, l'America's Cup in esclusiva assoluta su Premium

Premium ha chiuso un accordo con l’America's Cup Event Authority grazie al quale tutti gli abbonati potranno godersi in esclusiva assoluta e in alta definizione su Premium Sport HD la 35ª Luis Vuitton America’s Cup.

E in attesa della partenza della competizione velica più prestigiosa al mondo, in programma nel 2017, Premium trasmetterà le rimanenti tappe delle World Series, che dell’America’s Cup sono il circuito di preparazione. Dopo 7 tappe, i catamarani torneranno in acqua per l’ottavo e ultimo appuntamento nel weekend di sabato 19 e domenica 20 novembre a Fukuoka (Giappone).

Questi i protagonisti: Land Rover Bar (che comanda la classifica provvisoria con 437 punti), Oracle Team USA (423 punti), Emirates Team New Zealand (420 punti), Softbank Team Japan (399 punti), Artemis Racing (391 punti) e Groupama Team France (360 punti).

La telecronaca del prestigioso evento sarà affidata al giornalista Mauro Melandri, con il commento tecnico dell’otto volte campione mondiale di vela Enrico Zennaro.

Di seguito la programmazione America’s Cup World Series – Fukuoka su Premium Sport 2 HD:

· Sabato 19 novembre: “Race Day 1” in diretta dalle ore 5.00

· Domenica 20 novembre: “Race Day 2” in diretta dalle ore 5.00