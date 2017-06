Vela, America's Cup: partenza rinviata per il troppo vento

Ci vorrà ancora un giorno di pazienza prima di potersi godere in pieno lo spettacolo della America's Cup, competizione che Premium Sport trasmette in esclusiva assoluta. Gli organizzatori hanno infatti comunicato il rinvio di un giorno della partenza della 35.ma edizione a causa del forte vento che soffia alle Bermuda. La cerimonia di apertura e le regate in programma venerdì si aggiungono così, per ragioni di sicurezza, al programma di sabato.

TUTTA LA PROGRAMMAZIONE

ROUND ROBIN 1

RACE 1, 2, 3 e 4: + RACE 5, 6, 7 e 8: sabato 27 maggio ore 19 in diretta su Premium Sport 2 HD

RACE 9, 10, 11 e 12: domenica 28 maggio ore 22.45 in differita su Premium Sport 2 HD

RACE 13, 14 e 15: lunedì 29 maggio ore 19 in diretta su Premium Sport 2 HD

ROUND ROBIN 2

RACE 1, 2 e 3: martedì 30 maggio ore 19 in diretta su Premium Sport 2 HD

RACE 4, 5, 6 e 7: mercoledì 31 maggio ore 19 in diretta su Premium Sport 2 HD

RACE 8, 9, 10 e 11: venerdì 2 giugno ore 19 in diretta su Premium Sport 2 HD

RACE 12, 13, 14 e 15: sabato 3 giugno ore 24 in differita su Premium Sport 2 HD

Programmazione Louis Vuitton America’s Cup Playoffs Semifinals – Bermuda:

RACE 1 e 2 – A vs B e C vs D: domenica 4 giugno

RACE 3 e 4 – A vs B e C vs D: martedì 6 giugno

RACE 5 e ev. 6 – A vs B e C vs D: mercoledì 7 giugno

Ev. RACE 7 e ev. 8 – A vs B e C vs D: giovedì 8 giugno

Programmazione Louis Vuitton America’s Cup Playoffs Final – Bermuda:

RACE 1, 2 e 3: sabato 10 giugno

RACE 4, 5 e ev. 6: domenica 11 giugno Ev.

RACE 7, ev. 8 e ev. 9: lunedì 12 giugno

Programmazione America’s Cup by Louis Vuitton – Bermuda:

RACE 1 e 2: sabato 17 giugno (19.00-21.00)

RACE 3 e 4: domenica 18 giugno (19.00-21.00)

RACE 5 e 6: sabato 24 giugno (19.00-21.00)

RACE 7 e ev. 8: domenica 25 giugno (19.00-21.00)

Ev. RACE 9 e ev. 10: lunedì 26 giugno (19.00-21.00)

Ev. RACE 11, ev. 12 e ev.13: martedì 27 giugno (19.00-21.00)