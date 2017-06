Tutti gli eventi sportivi del 2017 da non perdere

GENNAIO

2-14 - Rally, Dakar (Asuncion-Buenos Aires)

10 - Calcio, Coppa Italia: ottavi (Napoli-Spezia)

11-19 - Pallamano, Mondiali maschili in Francia

11 - Calcio, Coppa Italia: ottavi (Fiorentina-Chievo e Juventus-Atalanta)

12 - Calcio: Coppa Italia, ottavi (Milan-Torino)

13-15 - Short Track: Europei (Torino)

14/1-5/2 - Calcio, Coppa d'Africa (Gabon)

16-29 - Tennis, Australian Open (Melbourne, Australia)

17 - Calcio, Coppa Italia: ottavi (Inter-Bologna)

18 - Calcio, Coppa Italia: ottavi (Sassuolo-Cesena e Lazio-Genoa)

19 - Calcio, Coppa Italia: ottavi (Roma-Sampdoria)

19-22 - Rally, Mondiale: Rally di Monte Carlo

25 - Calcio, Coppa Italia: quarti di finale

25-29 - Pattinaggio artistico, Europei (Ostrava, Rep.Ceca)

27-29 - Slittino, Mondiali (Igls, Austria)

29 - Ippica - Prix d'Amerique (Parigi)

FEBBRAIO

1 - Calcio, Coppa Italia: quarti di finale

5 - Rugby, Sei Nazioni: Italia-Galles

5 - Football Americano, Super Bowl (Houston,Texas)

6-19 - Biathlon, Mondiali (Hochfilzen, Austria)

7-19 - Sci alpino, Campionati mondiali (S.Moritz, Svizzera)

9-12 - Rally, Mondiale: Rally di Svezia

11 - Rugby, Sei Nazioni: Italia-Irlanda

13-26 - Bob/Skeleton, Mondiali (Sochi, Russia)

14 - Calcio, Champions League: andata ottavi (Benfica-Borussia Dortmund e Psg-Barcellona)

15 - Calcio, Champions League: andata ottavi (Bayern-Arsenal e Real Madrid-Napoli)

16 - Calcio, Europa League: andata sedicesimi (Villarreal-Roma e Moenchengladbach-Fiorentina)

21 - Calcio, Champions League: andata ottavi (Bayer-Atletico Madrid e City-Monaco)

21/2-5/3 - Sci di fondo, Mondiali (Lahti)

22 - Calcio, Champions League: andata ottavi (Porto-Juventus e Siviglia-Leicester)

23 - Calcio, Europa League: ritorno sedicesimi (Roma-Villarreal e Fiorentina-Moenchengladbach)

24-26 - Superbike. Mondiale: Australia (Phillip Island)

25 - Motocross, Mondiale: GP Qatar (Losail)

26 - Rugby, Sei Nazioni: Inghilterra-Italia

MARZO

1 - Calcio, Coppa Italia: andata semifinali

3-5 - Atletica, Europei indoor a Belgrado

5 - Motocross, GP Indonesia (Pangkal Pinang)

7 - Calcio, Champions League: ritorno ottavi di finale (Napoli-Real Madrid e Arsenal-Bayern)

8 - Calcio, Champions League: ritorno ottavi di finale (Borussia Dortmund-Benfica e Barcellona-Psg)

9 - Calcio, Europa League: andata ottavi

10-12 - Superbike, Gp Thailandia (Buriram)

9-12 - Rally, Mondiale: Rally del Messico

11 - Rugby, Sei Nazioni: Italia-Francia

14 - Calcio, Champions League: (ritorno ottavi di finale Juventus-Porto e Leicester-Siviglia)

15 - Calcio, Champions League: (ritorno ottavi di finale Monaco-Manchester City e Atletico Madrid-Bayer Leverkusen)

15-19 - Sci, Coppa del Mondo; Finali (Aspen, Usa)

16 - Calcio, Europa League: ritorno ottavi

18 - Ciclismo, Milano-Sanremo

18 - Rugby, Sei Nazioni: Scozia-Italia

19 - Motocross, GP Argentina (Neuquen)

24 - Calcio, Qualificazioni Mondiali 2018: Italia-Albania (Palermo)

26 - Formula Uno, GP Australia (Melbourne)

26 - MotoGP, GP Qatar (Losail)

APRILE

1/3-2/4 - Superbike, Gp Spagna (Aragon)

2 - Motocross, GP Messico (Leon)

2 - Ciclismo, Giro delle Fiandre (Belgio)

2 - Atletica, Maratona di Roma

5 - Calcio, Coppa Italia: ritorno semifinali

6-9 - Rally, Francia

9 - Ciclismo, Parigi-Roubaix (Francia)

9 - Formula Uno, GP Cina (Shanghai)

9 - MotoGP, GP Argentina (Termas de Rio Hondo)

11-12 - Calcio, Champions: andata quarti

12-16 - Ciclismo, Mondiali su pista (Hong Kong)

13 - Calcio, Europa League: andata quarti

16 - Formula Uno, GP Bahrain (Sakhir)

16 - Motocross, GP Trentino Italia (Pietramurata)

18-19 - Calcio, Champions League: ritorno quarti

19-23 - Ginnastica artistica, Europei individuali (Romania, Cluj-Napoca)

20 - Calcio, Europa League: ritorno quarti

23 - MotoGP, GP Stati Uniti (Austin)

23 - Atletica, Maratona di Londra

23 - Ciclismo, Liegi-Bastogne-Liegi (Belgio)

23 - Motocross, Mondiale: GP Europa (Olanda, Valkenswaard)

27-30 - Rally, Mondiale: Rally di Argentina

28-30 - Superbike, GP Olanda (Assen)

30 - Formula Uno, GP Russia (Sochi)

MAGGIO

1-15 - Volley, Mondiale per Club maschile (sede da definire)

2-3 - Calcio, Champions League: andata semifinali

4 - Calcio, Europa League: andata semifinali

5 - Atletica, Diamond League (Doha, Qatar)

6-28 - Ciclismo, Giro d'Italia

7 - MotoGP, GP Spagna (Jerez)

7 - Motocross, GP Lettonia

8-14 - Volley, Mondiale per Club femminile (sede da definire)

9-10 - Calcio, Champions League: ritorno semifinali

11 - Calcio, Europa League: ritorno semifinali

12-14 - Superbike, GP Italia (Imola)

13 - Atletica, Diamond League (Shanghai, Cina)

14 - Formula Uno, GP Spagna (Barcellona)

14-21 - Ciclismo, Giro di California (Usa)

18-21 - Rally, Rally di Portogallo

19-21 - Basket, Final four Eurolega (Istanbul)

19-21 - Ginnastica artistica, Europei (Budapest, Ungheria)

20/5-11/6 - Calcio, Mondiali U20 (Corea del Sud)

21 - MotoGP, GP Francia (Le Mans)

21 - Motocross, GP Germania (Teutschenthal)

24 - Calcio, finale Europa League (Stoccolma, Svezia)

26/5-12/6 - Vela, Louis Vuitton Cup (Bermuda)

26-28 - Superbike, GP Inghilterra (Donington)

27 - Atletica, Diamond League (Eugene, Usa)

28 - Calcio, Serie A: ultima giornata

28 - Formula Uno, GP Monaco (Montecarlo)

28 - Motocross, GP Francia (Ernée)

29/5-11/6 - Tennis, Roland Garros Parigi

GIUGNO

1-18 - Basket, finali NBA

2 - Calcio, Coppa Italia: finale

3 - Calcio, finale Champions League

4 - MotoGP, GP Italia (Mugello)

7-21 - Calcio, Europei Under 21

8 - Atletica, Diamond League (Roma)

8-11 - Rally, Rally d'Italia

10 - Rugby, Test Match Italia-Fiji

10-22 - Basket, Finali Serie A

10-18 - Ciclismo, Giro di Svizzera

11 - Motocross, GP Russia (Orlyonok)

11 - Formula Uno, GP Canada (Montreal)

11 - MotoGP, GP Catalogna (Montmelò)

11 - Calcio, Qualificazioni Mondiali 2018: Italia-Liechtenstein

12-17 - Scherma, Europei (Tbilisi, Georgia)

15-16 - Atletica, Diamond League (Oslo, Norvegia)

15-18 - Golf, US Open

16-27 - Basket, Europei donne

16-18 - Superbike, GP Italia Misano

17 - Rugby, Test Match Italia-Scozia

17-18 - Automobilismo, 24 Ore di Le Mans

17-27 - Vela, America’s Cup (Bermuda)

17/6-2/7 - Calcio, Confederations Cup

18 - Atletica, Diamond League (Stoccolma, Svezia)

25 - Formula Uno, GP Azerbaijan (Baku)

25 - MotoGP, GP Olanda (Assen)

25 - Motocross, GP Italia (Maggiora)

29/6-2/7 - Rally, Rally di Polonia

LUGLIO

1 - Atletica, Diamond League (Parigi)

1-23 - Ciclismo, Tour de France

2 - MotoGP, GP Germania (Sachsenring)

2 - Motocross, GP Portogallo (Agueda)

3-16 - Tennis, Wimbledon

6 - Atletica, Diamond League (Losanna, Svizzera)

7-9 - Superbike, GP Stati Uniti (Laguna Seca)

9 - Formula Uno, GP Austria (Zeltweg)

9 - Atletica, Diamond League (Londra)

15-30 - Pallanuoto, Mondiali (Budapest, Ungheria)

16 - Formula Uno, GP Gran Bretagna (Silverstone)

16 - Atletica, Diamond League (Rabat, Marocco)

16/7-6/8 - Calcio, Europei donne (Olanda)

19-26 - Scherma, Mondiali (Lipsia, Germania)

21 - Atletica, Diamond League (Principato di Monaco)

23 - Motocross, GP Rep.Ceca (Loket)

23-30 - Nuoto, Mondiali (Budapest, Ungheria)

27-30 - Rally, Rally di Finlandia

28/7-6/8 - Beach Volley, Mondiali (Vienna, Austria)

30 - Formula Uno, GP Ungheria (Budapest)

AGOSTO

4-13 - Atletica, Mondiali (Londra)

6 - MotoGP, GP Rep.Ceca (Brno)

6 - Motocross, Mondiale, GP Belgio (Lommel)

13 - MotoGP, GP Austria (Spielberg)

13 - Motocross, GP Svizzera (Frauenfeld)

18-20 - Superbike, GP Germania (Lausitzring)

17-20 - Rally, Rally di Germania

19/8-10/9 - Ciclismo, Vuelta Spagna

20 - Motocross, Mondiale, GP Svezia (Uddevalla)

20 - Atletica, Diamond League (Birmingham)

24 - Atletica, Diamond League Finale 1 (Zurigo)

25/8-3/9 - Volley, Europei maschili (Polonia)

27 - MotoGP, GP Gran Bretagna (Silverstone)

27 - Formula Uno, GP Belgio (Spa-Francorchamps)

28/8-10/9 - Tennis, US Open (New York)

30/8-3/9 - Ginnastica ritmica, Mondiali a Pesaro

31/8-17/9 - Basket, Europei maschili (Romania, Finlandia Finlandia, Israele e Turchia)

SETTEMBRE

1 - Atletica, Diamond League Finale 2 (Bruxelles)

2 - Calcio, Qualificazioni Mondiali 2018: Spagna-Italia

3 - Formula Uno, GP Italia (Monza)

3 - Motocross, Mondiale: GP Usa (Charlotte)

5 - Calcio, Qualificazioni Mondiali 2018: Italia-Israele

10 - MotoGP, GP San Marino

10 - Motocross, GP Olanda (Assen)

17 - Formula Uno, GP Singapore

15-17 - Superbike, GP Portogallo (Portimao)

17 - Motocross, GP Pays de Montbellard (Villars sous Ecot, Francia)

17-24 - Ciclismo, Mondiali (Bergen, Norvegia)

20/9-1/10 - Volley, Europei femminili (Azerbaijan-Georgia)

24 - Atletica, Maratona di Berlino 24/9 MotoGP: GP Spagna (Aragon)

29/9-1/10 - Superbike, GP Francia (Magny Cours)

OTTOBRE

1 - Formula Uno, GP Malesia (Sepang)

1 - Motocross delle Nazioni (Matterley Basin, Gran Bretagna)

2-8 - Ginnastica artistica, Mondiali (Montreal)

6 - Calcio, Qualificazioni Mondiali 2018: Italia-Macedonia

5-8 - Rally, Rally di Spagna

7 - Ciclismo, Giro di Lombardia

8 - Formula Uno, GP Giappone (Suzuka)

9 - Calcio, Qualificazioni Mondiali 2018: Albania-Italia

12-15 - Golf, Open d'Italia

13-15 - Superbike: da definire

15 - MotoGP, GP Giappone (Motegi)

19-22 - Ciclismo su pista, Europei (Berlino)

22 - Formula Uno, GP Usa (Austin)

22 - MotoGP, GP Australia (Phillip Island)

26-29 - Rally, Rally di Gran Bretagna

29 - Formula Uno, GP Messico (Città del Messico)

29 - MotoGP, GP Malesia (Sepang)

NOVEMBRE

2-4 - Superbike, GP Qatar (Losail)

5 - Atletica, Maratona di New York

11-12 - Tennis, Fed Cup finale

12 - Formula Uno, GP Brasile (San Paolo)

12 - MotoGP, GP Comunità Valenciana (Valencia)

13-19 - Tennis, ATP World Finals (Londra)

16-19 - Rally: Rally d'Australia

24-26 - Tennis, Coppa Davis finale

26 - Formula Uno, GP Emirati Arabi (Abu Dhabi)

DICEMBRE

6-16 - Calcio, Mondiale per club (Emirati Arabi)

13-17 - Nuoto, Europei in vasca corta (Copenhagen, Danimarca)