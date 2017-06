Tuffi, Tania Cagnotto scivola sul trampolino

"Uno dei motivi per i quali credo sia giunto il momento di smettere, l'incubo di ogni tuffatore!". Sono queste le parole che accompagnano il post di Tania Cagnotto, nel quale la campionessa azzurra di tuffi pubblica un video che... non le fa onore. Il bronzo di Londra 2016, infatti, scivola sul trampolino mentre si allena per l'ultima gara della sua carriera. "Torino, sono pronta", spiega lei prima di farsi una risata...

Uno dei motivi x i quali credo sia giunto il momento di smettere l'incubo di ogni tuffatore! That's one of the reasons I thing it's time to retire Torino sono pronta hahaha #mylastcompetition #Torino #lamiaultimagara Un post condiviso da Tania Cagnotto (@cagnottotania) in data: 9 Mag 2017 alle ore 10:06 PDT