Tricolori, Aru nuovo campione italiano

Fabio Aru, grande assente all'ultimo Giro d'Italia, ha vinto per distacco il campionato italiano professionisti conclusosi sulle strade di Ivrea. Al secondo posto, staccato di 40'', si è piazzato Diego Ulissi, che ha regolato in volata il gruppetto degli inseguitori del 'Cavaliere dei 4 Mori', come viene soprannominato Aru per le sue origini sarde. Al terzo posto Rinaldo Nocentini.



Aru si è commosso mentre dedicava la vittoria a un compagno di squadra nell'Astana che non c'è più: "Sto correndo con la maglia di Michele Scarponi, me l'aveva data a Sierra Nevada e ora la restituirò alla famiglia. La vita è fatta di momenti belli e brutti, l'importante è rialzarsi, ma sto ritrovando la luce". "E' stata veramente dura - ha aggiunto Aru -, sono andato a tutta e ho deciso di attaccare in salita perché volevo fare la differenza, e ci sono riuscito".

L'OMAGGIO A SCARPONI SU TWITTER