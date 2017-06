Tragedia nel mondo della boxe: morto lo scozzese Mike Towell

Ancora una tragedia nel mondo della boxe: il pugile scozzese Mike Towell è morto in ospedale dopo essere rimasto gravemente ferito in un incontro disputato venerdì sera. Il 25enne britannico, categoria pesi welter, era stato portato via dal ring in barella dopo la sconfitta per ko tecnico al quinto round contro il gallese Dale Evans al St Andrews Sporting Club di Glasgow.

Towell, originario di Dundee, era stato mandato al tappeto nella prima ripresa ma avava proseguito fino alla quinta, quando l'arbitro ha deciso di fermare il match dopo un altro atterramento. Ricoverato al Queen Elizabeth University Hospital, dove è stato accompagnato dal suo manager Tommy Gilmour, il giovane scozzese è deceduto per le gravi ferite riportate. La morte è stata confermata dal suo entourage.