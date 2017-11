Tour of Hainan, ciclista furibondo: botte ai direttori sportivi

Episodio incredibile al Tour of Hainan, in Cina, dove il corridore locale Xin Wang (Keyi Look CT) è stato urtato dall'ammiraglia della nazionale svizzera durante l'ultima tappa ed è caduto. L'atleta si è rialzato e ha immediatamente scagliato la borraccia contro la vettura, ma quello era solo l'antipasto: al termine della tappa Xin è andato a cercare i responsabili e li ha aggrediti con violenza, prima a mani nude e poi con un ogetto contundente. Solo la polizia e alcuni testimoni sono riusciti, dopo alcuni minuti, a placare la sua ira e riportare la calma.