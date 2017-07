Tour de France, Thomas maglia gialla, Valverde si ritira subito

Geraint Thomas ha vinto è la prima maglia gialla del Tour de France. Il britannico del Team Sky ha vinto la cronometro di Dusseldorf con il tempo di 16'04"48, alla media di 52,282 km/h, sfidando l'asfalto bagnato e riscattando la delusione per il ritiro al Giro d'Italia, dopo la caduta ai piedi del Blockhaus. Ottima prova di Chris Froome, maglia gialla uscente, che ha chiuso al sesto posto, in 16'16". Prima di lui, al quinto posto il primo degli italiani, Matteo Trentin, in 16'14". Fra gli altri big, il colombiano Nairo Quintana ha chiuso inn 16'52", lo spagnolo Alberto Contador in 16'58", prima di lui Fabio Aru in 16'56".



Subito fuori un big: Alejandro Valverde è il primo ritirato eccellente. Lo spagnolo della Movistar, la stessa squadra del favorito Nairo Quintana, è caduto a causa dell'asfalto bagnato, andando a finire violentemente sulle transenne. La situazione per Valverde è apparsa subito grave, tant'è che il ds del team spagnolo, Unzue, si è fermato subito con l'ammiraglia per soccorrerlo. Valverde è stato subito trasportato in ospedale per accertamenti e ha dunque dovuto salutare la corsa a tappe francese. Un brutto colpo per la Movistar e per il colombiano Quintana, che perde uno dei compagni più forti in senso assoluto.