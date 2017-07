Tour de France, Sagan squalificato, Cavendish k.o.

Doveva essere una tappa interlocutoria con arrivo in volata e così è stata, ma al Tour de France non sono mancati i brividi, né soprattutto le polemiche successive e le incredibili conseguenze.



Lo sprint finale è stato caratterizzato dal grande spavento per Mark Cavendish: il britannico si è schiantato sulle transenne dopo un contatto a gran velocità con Peter Sagan, reo di aver allargato troppo il gomito, è caduto ed è rimasto molto dolorante sull'asfalto riportando una frattura della clavicola. Così ha dovuto alzare bandiera bianca, diventando la seconda vittima illustre di questo inizio di corsa, dopo Alejandro Valverde. Il gomito largo che ha provocato la caduta è costato caro a Peter Sagan che prima ha ricevuto 30" di penalizzazione ed è stato retrocesso all'ultimo posto, poi è stato squalificato dal Tour de France che così perde in un solo colpo due protagonisti.



Il francese Arnaud Demare ha vinto la volata sul traguardo di Vittel. Alle spalle del francese si sono piazzati lo slovacco Peter Sagan, poi squalificato, come detto, il norvegese Alexander Kristoff, il tedesco André Greipel e il francese Nacer Bouhanni. Primo degli italiani Manuele Mori, al nono posto. Il gallese Geraint Thomas, coinvolto in una caduta a un paio di chilometri dall'arrivo, e giunto a circa un minuto dal vincitore, ha comunque conservato la maglia gialla beneficiando della neutralizzazione del tempo che subentra ai -3 km dalla fine.