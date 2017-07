Tour de France, quinta tappa: trionfo di Aru

Impresa di Fabio Aru al Tour de France di ciclismo. Il corridore sardo, fresco campione d'Italia, si è imposto per distacco nella quinta tappa, partita da Vittel e conclusa a Blance des Belles Filles, lunga 160 chilometri.



Aru è partito negli ultimi due chilometri in fuga solitaria e si imposto in 3h44'06", infliggendo 16" di distacco a Daniel Martin, 20" a Chris Froome (nuova maglia gialla) e Richie Porte, rispettivamente terzo e quarto. Quinto, staccato di 24", Romain Bardet. Nono a 34" Nairo Quintana, preceduto all'ottavo posto dallo spagnolo Alberto Contador, giunto sul traguardo dopo 26" dal vincitore.



"Sono incredulo, è stata durissima ma è una grande soddisfazione vincere qui al Tour con la maglia tricolore. Ho attaccato ai tre chilometri, cercando di dare tutto. Ho voluto mettere alla prova gli altri e quando ai 100 metri mi sono voltato ho capito che avevo vinto" queste le parole di Fabio Aru dopo la vittoria: "Ho avuto una primavera difficile, ma con tanto impegno finalmente la situazione è girata anche per me".