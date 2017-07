Tour de France, Froome vede il poker

Il polacco Maciej Bodnar ha vinto la ventesima tappa del Tour de France, la crono di 22,5 km con il via e l'arrivo al Velodrome di Marsiglia, davanti al connazionale Michal Kwiatkowski mentre Chris Froome - terzo - ha messo le mani sulla quarta Grande Boucle (terza di fila). In classifica generale, l'inglese conserva 54" su Uran che ha scavalcato il francese Bardet e che completa così il podio di domani a Parigi. Quinto Fabio Aru a 3'05" dal vincitore.



"Considerando com'è andata l'ultima settimana, posso solo essere soddisfatto. In relazione a quello che è accaduto negli ultimi mesi, in questa corsa ho lottato sempre con i migliori, ho fatto un passo in avanti rispetto all'anno scorso". Così Fabio Aru commenta il quinto posto.