Tour de France, Dumoulin vince la crono, Thomas verso il trionfo

Tom Domoulin onora la maglia di campione del mondo, Geraint Thomas onora la maglia gialla, Chris Froome onora il nome che porta: la penultima tappa del Tour de France vede al top tutti i protagonisti più attesi. L'olandese si prende la crono, rispettando il pronostico della vigilia e chiudendo la prova con un secondo di vantaggio davanti a Froome: il britannico scavalca Roglic in classifica generale e balza sul podio, mentre il suo compagno di squadra Geraint Thomas, ottimo terzo nella prova contro il tempo, si avvia al trionfo nella passerella domenicale di Parigi.



Nella capitale, dunque, il gallese che si è formato sulla pista portando a casa anche qualche oro olimpico, conquisterà il suo primo grande trionfo su strada: finora aveva vinto Parigi-Nizza, Tour of the Alps e il Delfinato (in questa stagione), ma il Tour de France è chiaramente ben altra cosa.