Tiro a volo, Jessica Rossi vince il terzo titolo iridato

Grandissima Jessica Rossi. L'azzurra che conquistò l'oro olimpico a Londra 2012 ha vinto la gara di Fossa donne dei Mondiali di tiro a volo a Mosca, battendo nel 'duello' finale l'australiana Catherine Skinner, oro ai Giochi di Rio 2016, per 43-41. Bronzo per la slovacca Zuzana Stefecekova.



Per la 25enne Rossi è il terzo titolo iridato della carriera, l'ultimo lo aveva vinto a Maribor nel 2013. "Volevo andare sul podio a tutti i costi - ha detto l'azzurra subito dopo la gara -, perché ne avevo bisogno. Ho lottato per questo e adesso ho coronato un sogno: mi sono presa un altro oro".