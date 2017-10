Tiro a volo, Alessia Iezzi vince la Coppa del Mondo della Fossa donne

Ancora un trionfo per il tiro a volo italiano. La 21enne Alessia Iezzi, carabiniere originario di Mannopello (Pescara), ha vinto a Nuova Delhi la Coppa del Mondo della Fossa donne. L'azzurra, campionessa del mondo Junior due anni fa a Lonato, ha conquistato il pass per la manche decisiva con un ottimo 72/75 nelle qualificazioni e poi ha superato tutti gli sbarramenti fino al duello per il trofeo di cristallo con la spagnola Fatima Galvez, iridata 2015 a Lonato.



Ma la Iezzi, malgrado un piccolo taglio all'indice della mano destra causato da un movimento maldestro sul grilletto, non ha ceduto. Chiusi i piattelli regolamentari con l'identico punteggio di 41/50, le due hanno proseguito con lo spareggio, vinto dall'azzurra per 2-1. C'è un pizzico d'Italia anche nel bronzo della libanese Ray Bassil, 'pin up' del tiro a volo in passato allenata dall'azzurro Daniele Di Spigno.



Non bene Jessica Rossi: l'olimpionica di Londra 2012 ha sbagliato l'ultima serie (20/25) e si è dovuta accontentare dell'11.mo posto.