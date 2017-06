Tiger Woods arrestato, spunta il video della polizia

La polizia della Florida ha reso pubblico il video dell'arresto di Tiger Woods, fermato lo scorso 29 maggio per guida "in stato di alterazione": non è mai stato chiarito se il campione di golf fosse ubriaco o se fosse sotto l'effetto di sostanze. Il giorno successivo, dopo la libertà ottenuta dietro il pagamento di una cauzione, Woods aveva spiegato: "Non avevo bevuto, ero in quello stato per colpa di una reazione ad un mix di farmaci che mi erano stati prescritti".