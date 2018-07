Tennis, Wimbledon: Djokovic in finale, Nadal fuori

Una maratona di 5 ore e 16 minuti. Ci sono voluti diciotto game del quinto set contro Rafa Nadal per liberare l'urlo di gioia: Novak Djokovic torna nel grande tennis conquistando la quinta finale della sua carriera a Wimbledon. Una partita meravigliosa durata due giorni, con l'interruzione obbligata del venerdì sera e con colpi sensazionali da una parte e dall'altra: 6-4, 3-6, 7-6, 3-6, 10-8 il punteggio finale.



Djokovic conferma di essere tornato ai suoi livelli, soprattutto nel momento di maggiore difficoltà, quando sul 7-7, annulla tre palle break all'avversario: è lì che mentalmente vince la partita, perché nel game successivo si vede annullare un match point, poi tiene agevolmente il servizio e su quello di Rafa va come un treno portando a casa il match. Ora gli tocca la rivelazione Anderson, che nel ranking gli è davanti (ottavo contro ventunesimo), ma per qualità e storia gli è ancora dietro.