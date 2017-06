Tennis, Wawrinka trionfa agli Us Open: Djokovic ko

Impresa di Stan Wawrinka che batte in tre ore e 54 minuti (6-7, 6-4, 7-5, 6-3) Novak Djokovic in finale degli Us Open e conquista per la prima volta il torneo americano del Grande Slam. Per il tennista serbo numero 1 al mondo, nona sconfitta in finale di Slam (rimangono 12 quelli conquistati in carriera), la quinta negli Usa mentre lo svizzero a 31 anni diventa il più anziano vincitore degli Open americani da quando il titolo andò nel 1970 all'allora 35enne Ken Rosewall.



Per Wawrinka cambio di marcia decisivo nel quarto set, quando Djokovic ha anche un calo fisico (tanto da chiedere il medical time out per curare l'alluce del piede sinistro, che lo costringe a sei minuti di stop). Lo svizzero va sul 3-0, Nole resiste sino al 5-3 per poi capitolare. Wawrinka diventa il terzo tennista della storia dopo Fred Perry e Jimmy Connors capace di vincere 3 Slam differenti nelle prime 3 finali disputate: prima degli Us Open, è capitato agli Open d’Australia 2014 e al Roland Garros 2015. Con questo successo, Wawrinka consolida il terzo posto nel ranking Atp.