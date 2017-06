Tennis, Us Open: Vinci eliminata ai quarti dalla Kerber

Dopo la finale dello scorso anno, Roberta Vinci viene eliminata ai quarti di finale dello Us Open dalla tedesca Kerber e dai problemi fisici. Roberta gioca praticamente su una gamba sola, resiste per 50 minuti, sul 5-4 serve per il primo set, ma poi crolla sotto i colpi della numero due del mondo, che domina il secondo set e vola in semifinale.

Condizionata da un’infiammazione al tendine d’achille della gamba sinistra e da diversi acciacchi soprattutto alla schiena, la nostra numero uno gioca una partita stoica, lottando fino alla fine, ma non riesce a ripetere l'impresa dell'anno scorso, quando eliminò Serena Williams. Con questa sconfitta la Vinci perderà ora delle posizioni, uscendo così dalle prime dieci al mondo, ma fermandosi comunque intorno al 15esimo posto.

Vinci: "Non so se sarà il mio ultimo anno"

Dopo la sconfitta con la Kerber, Roberta Vinci affida le proprie sensazioni a un post su Facebook: "Non so se questo sarà il mio ultimo anno nel tennis, non so se tornerò mai più qui da giocatrice. Ma se c’è una cosa che so è che New York è e sarà per sempre nel mio cuore".