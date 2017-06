Tennis, Us Open: trionfa la Kerber, Pliskova ko

Momento da sogno per Angelique Kerber, che dopo aver scalato la classifica mondiale fino al numero 1, conquista anche il titolo degli Us Open, quarto e ultimo Grande Slam stagionale, sui campi in cemento di New York. A Flushing Meadows la mancina di Brema, 28 anni e già vincitrice quest'anno dell'Australian Open e dell'argento olimpico, ha battuto in tre set 6-3, 4-6, 6-4 in poco più di due ore di gioco la ceca Karolina Pliskova, con Serena Williams che assisteva dagli spalti.

La Kerber è soltanto la terza mancina a trionfare a New York dopo Evelyn Sears (1907), Martina Navratilova (1983, 1984, 1986 e 1987) e Monica Seles (1991 e 1992) e da lunedì sarà la prima tedesca al numero 1 del ranking dopo Steffi Graf nel 1997: “E’ stato il mio idolo, mi guardavo in tv tutti i suoi match, che erano molto brevi - ha detto la campionessa degli Us Open - E’ l’anno più bello della mia vita. Nessun dubbio. Ciò che mi è successo in queste ultime due settimane è incredibile. Ma sono orgogliosa di come ho saputo gestire la pressione" ha aggiunto.