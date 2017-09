Tennis, US Open: Sharapova vince tra le lacrime

"È una grande vittoria per me e voglio godermela; ma devo subito pensare alla prossima gara". Non ha nascosto la propria soddisfazione, Maria Sharapova, dopo il successo sulla romena numero 2 al mondo Simona Halep (6-4, 4-6, 6-3) al primo turno degli Us Open. Vittoria che proietta la 30enne russa tra le outsider per il successo finale nel torneo sui campi in cemento di Flushing Meadows.



"Sembrava quasi che non avessi il diritto di vincere questa partita - ha detto ancora la Sharapova che al termine delle quasi tre ore di match non aveva potuto trattenere qualche lacrima di commozione - E invece, in qualche modo, ci sono riuscita: è la cosa di cui sono più fiera". La ex numero 1 del mondo non giocava in uno Slam da oltre un anno e mezzo ed è reduce da un infortunio al braccio sinistro che l'ha costretta a ritirarsi dal torneo di Stanford e poi a saltare quelli di Toronto e Cincinnati. In precedenza, inoltre, aveva scontato la squalifica di 15 mesi per la vicenda Meldonium dopo la quale, precipitata fuori dalla top 100 del mondo, ha fatto continuo ricorso alle wild card attirandosi i giudizi negativi di molti colleghi e colleghe. La Sharapova non batteva una top ten da quasi due anni: al termine della gara è scoppiata a piangere.