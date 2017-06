Tennis, Us Open: la finale è Djokovic-Wawrinka

L'ultimo atto degli Us Open vedrà la sfida tra Novak Djokovic, che ha conquistato la sua 21esima finale in uno Slam superando 6-3, 6-2, 3-6, 6-2 il francese Gael Monfils e lo svizzero Stan Wawrinka, vincente 4-6, 7-5, 6-4, 6-2 contro il giapponese Kei Nishikori.

Sono servite due ore e 32 minuti a Djokovic per avere la meglio su Monfils, numero 12 del circuito Atp: il serbo trova così la sua settima finale agli Us Open e punta al terzo trionfo sul cemento a stelle e strisce. Quello tra il numero uno del mondo e il francese non è stato un match spettacolare (13 vittorie nei 13 confronti diretti), mentre lo stesso non si può dire per la sfida dell’Arthur Ashe Stadium fra Wawrinka e Nishikori. I precedenti sono nettamente a favore del serbo (19-4), che tuttavia ha perso l'ultima sfida nella finale di Parigi 2015. Lo svizzero approda per la prima volta al capitolo conclusivo di New York.