Tennis, Serena Williams incinta: "20 settimane"

La foto non mente, la scritta neppure, almeno apparentemente: "20 settimane". L'annuncio di Serena Williams su Snapchat è criptico, al punto che le congratulazioni del Wta Tour sono state immediatamente cancellate, anche perchè la conferma non c'è: la numero 1 del tennis mondiale (tornerà in testa al ranking lunedì scavalcando Angelique Kerber) è incinta oppure no?



A quanto pare, sembra proprio di sì e, fosse vero, salterebbe ovviamente il resto della stagione. Chiuderebbe così il 2017 con un titolo, il suo 72esimo in carriera, nell'unico torneo giocato, l'Australian Open. Oltretutto a Melbourne (basta farsi due conti) avrebbe trionfato quando portava già in grembo il suo bambino (o bambina) da circa due mesi: quella è stata anche la sua apparizione su un campo di tennis, cosa che in qualche modo induce a pensare che il suo stop possa essere dovuto proprio allo stato di gravidanza.



Il padre è Alexis Ohanian, fondatore del social Reddit con cui si è fidanzata ufficialmente a Roma, una delle città preferite dalla coppia. Viste le sue attuali condizioni, rivedremo in campo la 35enne Williams nel 2018, se ne avrà voglia. Infatti c'è già chi dice che la maternità potrebbe essere il primo passo verso il ritiro, ma si tratta soltanto di supposizioni.