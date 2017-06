Tennis, sconto di squalifica per Maria Sharapova: da due anni a 15 mesi

Buone notizie per Maria Sharapova: dopo aver presentato appello al Tas, la squalifica per doping è stata ridotta da 24 a 15 mesi. Lo conferma Shamil Tarpishev, presidente della Federazione di tennis russa. La "Zarina" era stata fermata per aver assunto Meldonium, nonostante il divieto della Wada risalente a gennaio 2016. Il 26 aprile 2017, dunque, la Sharapova potrà tornare in campo. In questi mesi di stop, la tennista aveva frequentato dei corsi ad Harvard, svolgendo anche uno stage presso gli uffici della Nba.