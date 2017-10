Tennis, Sara Errani trionfa dopo 20 mesi

Non è mai troppo tardi, evidentemente: Sarita è tornata. Il tennis femminile ritrova una protagonista che sembrava in declino fisico e psicologico dopo i risultati negativi e la squalifica per doping, invece, dopo 20 mesi, rieccola dominare e vincere un torneo: la Errani conquista Suzhou con una finale da sogno, battendo la cinese Guo in due set, 6-1 6-0. Praticamente una partita senza storia nella quale l'avversaria non ha mai tenuto il servizio, avendo ottenuto l'unico punto del match su quello dell'azzurra.



È la decima vittoria individuale per Sara Errani che a Tianjin, la settimana scorsa, sempre in Cina, era già tornata al successo in doppio, non più con Roberta Vinci, ma con la romena Begu, dopo quasi tre anni di astinenza. L'ultima volta che aveva vinto in un singolare era febbraio 2016, a Dubai: questo è il primo trionfo da 30enne e considerando quanto accaduto due mesi fa, probabilmente, se lo godrà di più, come se fosse una doppia rivincita.