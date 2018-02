Tennis, Rotterdam: Federer fa fuori Seppi in semifinale

Resistere quasi un'ora e mezza al re del tennis mondiale può essere motivo d'orgoglio: Andreas Seppi ce l'ha messa tutta contro Roger Federer, ma alla fine si è dovuto arrendere perdendo in semifinale a Rotterdam dopo due set combattuti. 6-3 il punteggio del primo, 7-6 il secondo: l'azzurro non ha certo alzato subito bandiera bianca al cospetto dello svizzero che da lunedì tornerà numero uno.



Per Seppi c'è anche qualche rimpianto, come quando ha sprecato sue palle break sull'1-0 nel primo set: lì magari avrebbe potuto cambiare la partita, invece non è bastato neppure il controbreak al quarto game e il successivo punto del 3-2 per indirizzare il match. Federer ha inanellato cinque giochi consecutivi (compreso il primo del secondo set), poi non ha più perso il servizio, né concesso palle break. Al tie-break, Seppi si è portato subito sull'1-0, poi Federer ha messo a segno 5 punti di fila e non c'è stato più modo di recuperare. In finale Re Roger se la vedrà con Dimitrov, avanti grazie al ritiro di Goffin in semifinale.