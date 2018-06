Tennis, Roland Garros: vince Thiem, Cecchinato si ferma in semifinale

Il sogno di Marco Cecchinato al Roland Garros si ferma in semifinale: l'austriaco Dominic Thiem vince 7-5, 7-6, 6-1 e vola in finale sulla terra rossa di Parigi. Primo set equilibrato con l'italiano che parte col freno a mano tirato e va sotto fino al 3-1 ma si riprende quasi subito con la forza delle palle corte, al nono game passa in vantaggio ma Thiem strappa per la seconda volta la palla break e riesce a chiudere 7-5 in 48'.



La forza dell'austriaco, che forza sempre il colpo attaccando appena possibile, annullata una palla break a testa, si arriva fino al 5-5 e poi al 6-6 che porta al tie break. Thiem si porta sul 6-3 ma Cecchinato d'orgoglio ritrova campo fino al 6-6 pari, l'azzurro poi fallisce tre occasioni per riportare il match in parità e alla fine perde 10-12. Virtualmente è come una resa, nel terzo set Thiem va addirittura sul 5-0, Cecchinato si toglie di dosso la paura di rimanere a zero ma poi arriva il match point col 6-1 finale in circa due ore e mezzo.



Per il 25enne palermitano rimane comunque una grande impresa, impronosticabile alla vigilia del Roland Garros, oltre all'ingresso in top 30 (numero 27 con 560mila euro di montepremi accumulato).