Tennis, Roland Garros: vince la Ostapenko

Sorpresa nella finale femminile del Roland Garros: la giovane lettone Jelena Ostapenko, 20 anni compiuti giovedì scorso, si aggiudica il torneo parigino battendo per 4-6 6-4 6-3, in un'ora e 59 minuti, Simona Halep.



La Ostapenko è la più giovane vincitrice di Parigi dai tempi di Iva Majoli (1997) e la più giovane trionfatrice in uno Slam dai tempi di Maria Sharapova (Us Open 2006).



Grazie ai punti ottenuti Ostapenko diventerà la più giovane tra le top 20: da lunedì infatti occuperà infatti la 12esima posizioni scalando ben 35 posti.