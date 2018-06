Tennis, Roland Garros: primo slam per la Halep

Simona Halep ha vinto il Roland Garros battendo in finale in rimonta per 3-6, 6-4, 6-1 Sloane Stephens: per la tennista rumena è il primo successo in una prova del Grande Slam, in precedenza era stata sconfitta a Parigi nel 2014 e nel 2017 e lo scorso gennaio agli Australian Open, mentre l'americana perde la prima finale dopo la striscia di sei vinte consecutive.



La Halep, numero uno al mondo (la Stephens invece, nonostante la sconfitta, passerà dal numero 10 al 4), non ha tradito le attese nonostante il primo set abbia raccontato un diverso approccio tanto che la rivale americana si prende il break nel quarto game allungando poi sul 4-1. La Halep si riprende ma non basta, fino al 3-6 finale. Il 2-0 del secondo set sembra portare la Stephens verso il trionfo ma è qui che parte la rimonta della Halep che strappa per la prima volta il servizio e macina punti, nonostante un momento di difficoltà che porta al 4-4, fino al 6-4. Il terzo set vede la Stephens un po' sulle gambe, arriva allo 0-5, trova l'orgoglio dell'1-5 ma la Halep si prende la coppa vincendo l'ultimo game sul suo servizio.