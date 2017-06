Tennis: prima Coppa Davis per l'Argentina, battuta la Croazia in rimonta

Primo storico successo dell'Argentina che, battendo la Croazia 3-2, vince la coppa Davis. Nella finale sul sintetico di Zagabria, l'Albiceleste vince in rimonta: decisivo il punto conquistato da Federico Delbonis che ha battuto in tre set (6-3, 6-4, 6-2) Ivo Karlovic. Negli ultimi 35 anni solo due volte la nazione in svantaggio era poi riuscita a vincere il prestigioso trofeo.



Ma l'impresa sudamericana, che trovano il successo in coppa dopo quattro finali perse davanti a uno scatenato Diego Armando Maradona, è nata dal match Del Potro-Cilic, con il croato andato agevolmente sul 2-0 (e 5-5 al terzo set) per poi essere raggiunto e superato in un'epica rimonta durata 4 ore e 53 minuti. Sul 2-2, la Croazia è come andata nel pallone e Delbonis ha avuto vita relativamente semplice con Karlovic (14 ace ma tanti errori) scatenando la gioia dei tanti tifosi argentini accorsi a Zagabria.