Tennis, per Maldini un debutto da dimenticare: ko in 41 minuti

Si è concluso in soli 41 minuti e con un secco 1-6, 1-6 il primo storico match di Paolo Maldini nel circuito professionistico di tennis. L'ex capitano del Milan, insieme al suo amico e maestro Stefano Landonio, è stato infatti sconfitto dalla coppia formata da Tomsz Bednarek e David Pel in due brevi set. È stata comunque una giornata da ricordare all'Harbour Club Milano, con il campo centrale al completo per sostenere l'ex capitano rossonero. Tanto spettacolo e alcuni colpi da ricordare.

Alla fine l'ex bandiera del Milan, nonostante il punteggio severo e un rovescio da rivedere, è tutto sorrisi e autografi e attorno a lui si forma un nutrito capannello di raccattapalle. Sorrisi pure di fronte ai rivali, che alla fine qualcosa allo spettacolo concedono, tra colpi dietro la schiena e tentativi di creare uno scambio piacevole per divertire un pubblico ben predisposto all'applauso. A margine, per una volta, i professionisti della racchetta a fare la parte degli spettatori.

Queste le prime parole di Maldini dopo il match: "La cosa più curiosa che mi è accaduta in questi giorni? Di essere contattato da qualche altro torneo Challenger che si gioca in Italia, che mi offriva una wild card... Invece questo resterà un evento isolato. Una bella esperienza, che mi ha divertito parecchio, ma che non si ripeterà".