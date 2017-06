Tennis, Parigi Bercy: Djokovic cade ai quarti, Murray può diventare numero uno

Dopo quasi 30 mesi il tennis mondiale potrebbe avere da lunedì prossimo un nuovo 're'. La caduta inattesa di Novak Djokovic, nei quarti di Parigi-Bercy, ultimo Master 1000 della stagione, spalanca le porte dell'Olimpo della racchetta ad Andy Murray, al quale basterà battere uno tra Jo-Wilfried Tsonga e Milos Raonic, per diventare il nuovo n.1 dell'Atp, posto che il serbo occupa stabilmente da luglio 2014.

Sul veloce indoor del Palais Omnisport di Parigi-Bercy il numero uno del mondo è stato battuto per 6-4 7-6 dal croato Marin Cilic (e per la prima volta in carriera dopo 14 sconfitte) ed ora il suo trono è davvero a rischio, anche perchè il ceco Thomas Berdych, nell'altro quarto, non è riuscito invece nell'impresa di far fuori lo scozzese che pure ha subito ben sette set point al tie break del primo set (poi appannaggio di Murray 11-9).

Adesso lo scozzese, reduce da un 2016 trionfante (con il secondo Wimbledon e il secondo oro olimpico), può finalmente mettere la freccia nella nuova classifica che verrà stilata lunedì prossimo dall'Atp. Djokovic ha invece confermato il momento 'no' che va avanti dall'inopinata sconfitta contro Wawrinka a New York, negli Us Open. Da allora tanti problemi fisici e altro che hanno minato le certezze e la solidità del serbo che pure era riuscito a trionfare al Roland Garros propio ai danni dello scozzese. Ma gli ultimi 5 mesi sono stati un 'calvario' per il serbo che ha vinto un solo titolo, al Masters di Toronto. E adesso la sua leadership vacilla. Alla vigilia di Bercy Djokovic si era mostrato sicuro ("La prima posizione Atp non dipenderà solo da Andy", aveva detto), ma la realtà ha detto il contrario e fra 24 ore il 'sorpasso' potrebbe diventare ufficiale.