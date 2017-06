Tennis, Nadal sceglie di chiudere anzitempo la stagione

Rafa Nadal ha scelto di concludere anzitempo la stagione per poter recuperare al meglio l'infortunio al polso sinistro. Il tennista maiorchino quindi salterà tutti i tornei di fine anno, ATP Finals comprese (e per l'evento londinese è un altro duro colpo dopo il forfait di Federer), e tornerà probabilmente all'inizio degli Australian Open ma rischiando di accederci fuori dalle prime otto posizioni del ranking ATP.



Nadal ha commentato così la scelta: "Sono arrivato all’Olimpiade a corto di preparazione senza aver pienamente recuperato, ma l’obiettivo era competere e vincere una medaglia per la Spagna. Questo recupero forzato mi ha causato dolore e ora sono costretto a fermarmi per iniziare la preparazione al 2017. Ora è il momento di riposare e iniziare a preparare intensamente la stagione 2017”.