Tennis, Nadal numero 1 dopo 3 anni

I calcoli avevano consentito di anticipare la notizia, ora è anche ufficiale. Rafa Nadal è di nuovo il numero uno del tennis mondiale a oltre tre anni dall'ultima volta: ha scalzato infatti Andy Murray, leader per 34 settimane consecutive dopo aver strappato lo scettro a Djokovic. In terza posizione c'è lo svizzero Roger Federer, staccato di appena 5 punti dallo scozzese e di 500 punti dallo spagnolo.



Nelle altre posizioni il tedesco Alexander Zverev sale al settimo posto a scapito del croato Marin Cilic e migliora ancora il suo best ranking. Il successo nel Masters 1000 di Cincinnati porta il bulgaro Grigor Dimitrov in nona posizione facendo uscire dalla top ten il canadese Milos Raonic. Fabio Fognini è sempre il numero uno azzurro, il 30enne ligure perde un posto ed è al numero 26.



Due passi indietro anche per Paolo Lorenzi, in 40esima posizione, mentre Thomas Fabbiano fa segnare il suo best ranking (ora è n.81) lasciandosi dietro Andreas Seppi, ora 86°. Perde una posizione Alessandro Giannessi (91°), mentre è appena fuori dai top 100 Marco Cecchinato (n.101), seguito in classifica da Matteo Berrettini, stabile al 140° posto.