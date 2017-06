Tennis, Nadal in finale ad Acapulco, Fognini fuori a San Paolo

Saranno Rafael Nadal e Sam Querrey a contendersi nella notte italiana il torneo ATP in corso sul cemento di Acapulco, in Messico. In semifinale lo spagnolo, numero 6 del mondo, ha concesso appena 3 giochi al croato Marin Cilic (8), sconfitto per 6-1 6-2 in poco meno di un'ora e mezza di gioco. Il maiorchino ha così messo a segno il quarto successo in 5 confronti con il croato che si è imposto solo nella prima sfida, giocata in semifinale a Pechino nel 2009. "Dovevo giocare bene per vincere questo match con un giocatore come Marin e sono contento di esserci riuscito" ha detto a fine partita il 30enne Nadal, che conserva la sua imbattibilità a Acapulco, dove ha gia' vinto il titolo nel 2005 e 2013, quando però il torneo si giocava sul "rosso". In finale Rafa troverà dall'altra parte della rete l'americano Querrey, numero 40 del ranking, che dopo aver eliminato il belga Goffin e l'austriaco Thiem, ha riportato con i piedi per terra Kyrgios (17) "giustiziere" di Djokovic nel turno precedente.



A San Paolo, invece, è andata male al tennista italiano Fabio Fognini, uscito di scena nei quarti di finale al "Brasil Open", torneo ATP World Tour 250 dotato di un montepremi di 455.565 dollari in corso sui campi in terra rossa. Dopo i due derby tricolore vinti (con Marco Cecchinato e Alessandro Giannessi) il 29enne di Arma di Taggia, numero 42 del ranking mondiale e quinta testa di serie, è stato sconfitto nella notte italiana (a causa della pioggia il match è slittato di alcune ore) dallo spagnolo Pablo Carreno Busta, numero 24 Atp e favorito numero uno del seeding, finalista la scorsa settimana a Rio de Janeiro: 6-0 7-6(1), in un'ora e 12 minuti, il punteggio in favore del 24enne di Gijon che ha così centrato la quarta affermazione in altrettanti confronti diretti con l'azzurro.