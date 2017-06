Tennis, Nadal eliminato a Roma: Thiem in semifinale

Colpo di scena al Foro Italico con il favorito alla vittoria finale, Rafa Nadal, eliminato ai quarti degli Internazionali di Roma. A firmare l'impresa il 23enne austriaco Dominic Thiem, numero 7 al mondo, che con una prestazione super si è imposto sullo spagnolo in due set con il punteggio di 6-4 6-3 in un'ora e 51 minuti di gioco. In semifinale Thiem aspetta adesso il vincente dell'ultimo incontro in programma tra Djokovic e Del Potro.



Dopo l'eliminazione di Murray ad opera di Fognini, va in scena un'altra grande sorpresa a Roma: Nadal era imbattuto sulla terra in questa stagione ed era reduce da 17 vittorie consecutive sulla sua superficie preferita: aveva vinto tutti e tre i tornei ai quali aveva partecipato (nell'ordine Montecarlo, Barcellona e Madrid) più i primi due turni a Roma. Contro Thiem aveva trionfato nelle due finali "spagnole": l'austriaco si è preso la rivincita.