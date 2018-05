Tennis, Nadal cade dopo 50 set: Thiem lo fa fuori, Federer torna n° 1

Clamoroso a Madrid. Rafa Nadal si ferma dopo 50 set consecutivi vinti sulla terra rossa, si fa buttare fuori ai quarti di finale dall'austriaco Dominic Thiem e il prossimo lunedì perderà anche lo scettro del tennis mondiale subendo il sorpasso dello storico rivale Roger Federer nel ranking.



Lo spagnolo era il favorito numero 1 del torneo che ha già vinto 5 volte, l'ultima proprio l'anno scorso in finale contro Thiem: aveva battuto anche quest'anno l'austriaco a Montecarlo, ma in questa partita, durata due ore circa, si è arreso buttando via sorprendentemente i due set con modalità simili. Sotto di un break, Nadal era stato capace di recuperare lo svantaggio portando il primo set sul 5-5 e il secondo sul 3-3, ma in entrambe le circostanze ha subito l'immediato controbreak e poi non ha più saputo reagire facendosi battere 7-5, 6-3 dal numero 7 al mondo.



Alla luce di questo risultato, Nadal non sarà più numero 1 da lunedì prossimo, quando sarà ufficializzata la nuova classifica: era arrivato a questo torneo con 100 punti di vantaggio su Federer, li perderà nonostante lo svizzero non abbia messo piede in campo a Madrid.