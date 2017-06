Tennis, Murray fuori al Queen's, Federer avanti ad Halle

Sorprese a non finire nella giornata del debutto dei big al torneo del Queen's, in corso di svolgimento sui campi in erba dello storico club di Londra. La più dolorosa - almeno per il pubblico di casa - è stata l'eliminazione di Andy Murray, numero uno del ranking mondiale, che su questi prati aveva trionfato nel 2009, 2011, 2013, 2015 e 2016: lo scozzese ha ceduto per 7-6 6-2 all''australiano Jordan Thompson, che aveva preso il posto in tabellone dello sloveno naturalizzato britannico Alijaz Bedene. Fuori anche la seconda e la terza testa di serie del torneo: lo svizzero Stan Wawrinka, numero 3 Atp, è stato battuto dallo spagnolo Feliciano Lopez impostosi per 7-6 7-5, mentre Milos Raonic, finalista della scorsa edizione, ha perso addirittura contro il numero 698 al mondo Thanasi Kokkinakis.



Nessun problema, invece, per Roger Federer nel torneo di Halle. Lo svizzero, numero 5 del ranking mondiale e otto volte vincitore sull'erba tedesca, ha facilmente battuto per 6-3 6-1 in appena 52 minuti di gioco il giapponese Yuichi Sugita, ripescato come lucky loser. Prossimo avversario di 'King Roger' il tedesco Mischa Zverev, fratello maggiore di Alexander. Alexander ha a sua volta battuto Paolo Lorenzi che non è riuscito a sovvertire il pronostico contro il quarto favorito del seeding nonché vincitore al Foro Italico, che si è imposto 6-3 6-2 in un'ora di gioco.