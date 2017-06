Tennis, Murray festeggia senza sudare: Raonic si ritira, è il nuovo numero 1

Andy Murray sarà da lunedì il nuovo numero uno dell'Atp. Dopo oltre 30 mesi lo scozzese scavalca nella classifica mondiale (che sarà ufficializzata a inizio settimana) Novak Djokovic. Il canadese Milos Raonic - contro il quale Murray avrebbe dovuto giocare la semifinale del torneo di Parigi-Bercy - si è ritirato all'ultimo momento per un problema al quadricipite della gamba destra e così Murray va direttamente in finale, dove domani affronterà lo statunitense John Isner, e sorpassa in classifica il serbo eliminato ieri da Cilic.

E' la prima volta per il campione scozzese, che è diventato il 26° numero 1 nella storia dell'Atp dopo 122 settimane di regno di Djokovic. Un britannico al primo posto del ranking mondiale non si vedeva da 80 anni, quando toccò a Fred Perry.