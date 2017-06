Tennis, Miami: Fognini vola in semifinale, 6-4 6-2 a Nishikori

Un Fognini così non si era ancora visto in questa stagione. E così, sotto la spinta di un tifoso speciale come Bobo Vieri, a Miami l'azzurro conquista per la prima volta nel 2017 la semifinale di un torneo: lo fa compiendo una vera e propria impresa, più per come arriva che per il risultato in sé. Fabio, infatti, si sbarazza in due set (6-4 6-2), in un'ora e 8 minuti complessivi, della testa di serie numero 2 del Masters 1000, il giapponese Nishikori. Ma i test non finiscono qui visto che l'azzurro in semifinale affronterà Rafa Nadal, che ha vinto 6-2,-6-3 contro Jack Sock.

Certo, non si può dire che non sia stata una vittoria... alla Fognini. Prendete il primo set: l'azzurro concede subito una palla break, si salva, poi strappa il servizio al quarto game e tutto fila liscio fino al 5-3 quando ha la possibilità di servire per il set e a quel punto arriva il break di Nishikori. Il giapponese, poi, fa anche peggio, perché subisce il controbreak che chiude i conti sul 6-4. Nel secondo set succede lo stesso: Fognini domina fino al 5-1 e ancora una volta si fa strappare il servizio quando potrebbe "ammazzare" la gara. Lo fa comunque, nel gioco successivo. E Bobo, in tribuna, applaude.