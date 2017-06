Tennis, Miami: Fognini eliminato da Nadal in semifinale

Niente impresa: Fabio Fognini esce in semifinale al Masters 1000 di Miami, battuto in due set da Rafa Nadal. Il punteggio (6-1 7-5) è lo specchio di una partita a due facce che alla fine manda in finale il maiorchino contro il vincente della sfida tra Federer e Kyrgios.



Il primo set è un disastro per Fognini: Nadal tiene subito il servizio a sero, poi costringe ai vantaggi l'azzurro nel secondo game e gli altri li vince tutti col primo break che arriva senza che Fabio riesca a fare un solo punto sulla propria battuta. Sembra di rivivere l'incubo del 2014, quando lo spagnolo vinse 6-2 6-2 e invece nel secondo set la storia cambia. Fognini lotta, annulla una palla break nel primo game, addirittura quattro nel terzo quando rimonta da 0-40, soffre maledettamente nel quinto che dura dieci minuti, poi sul 4-3 porta ai vantaggi Nadal per la prima volta sul suo servizio e un passante uscito di poco gli impedisce di ottenre la prima palla break della partita. La svolta della partita arriva sul 5-5: Fognini rimonta da 0-30 a 30-30 poi gioca una palla corta azzardata col vento che manda fuori traiettoria la pallina e, sulla palla break, commette un terribile doppio fallo. Così Nadal chiude i conti come aveva aperto la gara, tenendo il servizio a zero: in tutta la gara ha concesso solo 9 punti sulla propria battuta. Batterlo, in queste condizioni, forse era davvero impossibile.