Tennis, Miami: Federer in finale, altra sfida con Nadal

Sarà tra Roger Federer e Rafael Nadal la finale del torneo Masters 1000 di Miami. Lo svizzero n. 6 al mondo ha dovuto faticare per battere l'australiano Nick Kyrgios nella seconda semifinale, finita col punteggio di 7-6 (11-9) 6-7 (9-11) 7-6 (7-5). Tutti i tre set, dunque, sono finiti al tie-break con Federer che ha saputo tirare fuori il meglio nei momenti decisivi: ha strappato il servizio all'avversario quando era sotto 5-4 nel primo set (poi vincendolo), e nell'ultimo tie-break ha conquistato due punti consecutivi sulla battuta del rivale che conduceva 5-4.



Sarà la terza volta nel corso dei primi tre mesi del 2017 che i due eterni duellanti si affronteranno: nelle prime due circostanze ha sempre vinto Federer, nell'epica finale degli Australian Open chiusa al quinto set e poi agli ottavi di Indian Wells quando Nadal è stato spazzato via in due set (6-2 6-3). I due, per anni numeri uno del tennis mondiale, si sfidano per la 37ma volta in carriera. Nel bilancio dei precedenti Nadal è avanti per 23 a 13.