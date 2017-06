Tennis, maximulta per Kyrgios

Maxi multa a Nick Kyrgios per violazione del codice di condotta durante il match del 2/o turno al Masters di Shanghai contro Zverev. Il tennista australiano è stato sanzionato di 10mila dollari per "mancanza di massimo impegno", di 5mila per "abuso verbale nei confronti degli spettatori" e 1.500 dollari per comportamento antisportivo: totale 16.500 dollari che vanno ad aggiungersi alla sonora sconfitta rimediata contro il talento tedesco (6-3 6-1).



A infastidire organizzatori e Atp è stato soprattutto il suo atteggiamento strafottente, a cominciare dal servizio 'telefonato' con cui ha regalato la palla break all'avversario per finire alla sollecitazione all'arbitro a chiamare il tempo in modo da porre fine all'incontro il prima possibile. Non è la prima volta che Kyrgios incappa nelle severe sanzioni Atp: l'anno scorso Kyrgios fu multato di 25mila dollari per avere insultato la fidanzata di Wawrinka durante un match contro lo svizzero a Montreal, condendo il tutto con riferimenti personali e poco edificanti.