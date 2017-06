Tennis, la Sharapova torna dopo 15 mesi e batte la Vinci

Maria Sharapova torna dopo 15 mesi di assenza e vince: al primo turno del torneo di Stoccarda, la tennista russa si sbarazza in poco meno di due ore la nostra Roberta Vinci, ko per 7-5, 6-3.



Masha era stata costretto a una lunga lontananza dai campi vista la squalifica per doping (ultimo torneo giocato prima di oggi gli Australian Open del 2016) ed ha mostrato subito una buona condizione, rischiando spesso anche la seconda battuta e mettendo inizialmente in difficoltà l'azzurra poi brava ad andare sul 5-4 ma capace di subire 5 punti consecutivi della russa fino al 5-7 del primo set che ha messo in discesa il matcj.