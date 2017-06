Tennis, la Sharapova si ritira a Roma

Colpo di scena agli Internazionali di tennis a Roma: Maria Sharapova si è ritirata al secondo turno a causa di un infortunio muscolare. Nel match contro la croata Lucic-Baroni, la tennista russa ha avvertito un dolore alla gamba sinistra che l'ha costretta in un primo momento, in avvio di terzo set, a lasciare il campo per alcuni minuti per ricorrere a una vistosa fasciatura. L'espediente non ha sortito l'effetto sperato e la Sharapova ha dovuto successivamente alzare bandiera bianca sul punteggio di 2-1.

Giornata negativa per Masha, a cui è stata anche negata la wild card per il Roland Garros per Maria Sharapova. Lo ha reso noto il presidente della federtennis francese, Bernard Giudicelli, dopo aver informato "personalmente" la tennista russa che la cosa "non era possibile".

La Sharapova è tornata all'attività agonistica lo scorso aprile, al torneo di Stoccarda, dopo 15 mesi di squalifica dovuta alla positività al meldonium. La sua attuale posizione in classifica, oltre il 200/o posto, la esclude anche dalla possibilità di partecipare alle qualificazioni per il torneo parigino, che comincia il 28 maggio.

Dal suo rientro, la tennista russa ha partecipato con ottimi risultati a tre tornei, sempre grazie a una wild card. Vincitrice di tutti e quattro i tornei del Grande Slam, la Sharapova ha conquistato Parigi nel 2012 e nel 2014.