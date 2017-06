Tennis, la Sharapova non si ferma più: in semifinale a Stoccarda

Maria Sharapova continua a vincere e raggiunge le semifinali del torneo 'Grand Prix' di Stoccarda, sulla terra rossa. La 30enne siberiana, al rientro dopo la squalifica di 15 mesi e in tabellone grazie ad una wild card che ha scatenato molte polemiche, ha sconfitto per 6-3 6-4, in poco meno di un'ora e mezza di partita, l'estone Anett Kontaveit, numero 73 Wta, che mercoledì era riuscita nell'impresa di eliminare la spagnola Garbine Muguruza. Prossima avversaria per Masha la vincente della sfida tra la spagnola Carla Suarez Navarro, n.25 Wta, e la francese Kristina Mladenovic, n.19.