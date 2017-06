Tennis, la Schiavone annuncia il ritiro a fine anno

Francesca Schiavone esce al primo turno dell'Hobart International e annuncia il ritiro a fine anno. La 36enne milanese, numero 102 in classifica, perde 6-3, 6-2 dalla wild card 20enne croata Jana Fett e ne approfitta per rilasciare una dichiarazione importante: "Questo sarà il mio ultimo anno nel circuito, ho perso questa partita perché non sono riuscita a dare il meglio qui. In questa stagione voglio tirare fuori e dare tutto quello che ho imparato negli ultimi 19 anni".



Forfait in extremis dell'altra azzurra in tabellone, Sara Errani, numero 49 del ranking mondiale: la 29enne romagnola, che ha rinunciato a scendere in campo per un problema alla coscia sinistra, avrebbe dovuto affrontare la giapponese Risa Osaki, numero 100 Wta.