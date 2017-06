Tennis, Kvitova ferita da un rapinatore

Momenti di paura per Petra Kvitova: questa mattina la tennista ceca, due volte campionessa a Wimbledon, è stata ferita da un rapinatore che l'ha accoltellata mentre si trovava nella sua casa di Prostejov. "Si tratta di un crimine aleatorio. Non era lei l'obiettivo dell'aggressione. È stata ferita con un coltello ma non è in pericolo di vita e sta venendo curata", le parole di Karel Tejkal, portavoce della n. 11 del mondo.



Come riporta la stampa locale, la 26enne avrebbe riportato alcune ferite alla mano sinistra, mentre il rapinatore è riuscito a fuggire. Kvitova è alla prese con una frattura da stress al piede, che l'ha costretta a saltare la Hopman Cup con la Repubblica Ceca. Il rientro della tennista è previsto per il torneo di Sydney, in programma l'8 gennaio.