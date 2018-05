Tennis, Internazionali Roma: Nadal elimina Fognini ai quarti

Si ferma ai quarti il sogno di Fabio Fognini agli Internazionali Bnl d'Italia. Il tennista ligure, che ieri aveva eliminato Peter Gojowczyk, è stato sconfitto sul Centrale del Foro Italico da Rafael Nadal col punteggio di 4-6, 6-1, 6-2 in due ore 14 minuti di gioco.



In semifinale il maiorchino affronterà il vincitore dell'incontro tra Kei Nishikori e Novak Djokovic. Per Fognini tanta delusione ma anche l'orgoglio e la 'soddisfazione' per aver conquistato il miglior risultato in carriera agli Internazionali d'Italia.

FOGNINI: "PORTATO AL LIMITE NADAL, ESCO A TESTA ALTA"

"Penso di aver portato al limite il giocatore più forte della storia sul rosso, poi possiamo parlare del risultato, di quello che ho fatto bene o meno bene. Ho perso, ma ho lasciato in campo tutto me stesso, vado via da Roma a testa alta". Così Fabio Fognini dopo la sconfitta ai quarti di finale degli Internazionali Bnl d'Italia con Rafa Nadal. "Non mi aspettavo un torneo così - aggiunge il ligure in conferenza stampa -. Peccato perché io ci credevo, anche se con Nadal sul rosso parto sfavorito Federer, figuriamoci io. Ma sapevo di avere il gioco per metterlo in difficoltà. L'ho portato al limite, ma il break che ho preso all'inizio del secondo set mi ha un po' tagliato le gambe". Fognini poi riserva una stoccata all'organizzazione del torneo del Foro Italico che anche con Nadal ha deciso di farlo giocare in apertura di programma. "Per me questo match non era da giocare a mezzogiorno ma hanno deciso così, beati loro..." spiega chiudendo il discorso con un paio di battute: "Ero già abituato a svegliarmi molto presto, ma domani non posso giocare a mezzogiorno"