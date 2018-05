Tennis, Internazionali Roma: Fognini batte Thiem e va agli ottavi

Non è la prima, non sarà l'ultima e del resto l'ha detto anche lui. "Tutti sanno che gioco bene a tennis, solo che a volte non sono connesso". Fabio Fognini fa impazzire il Foro Italico e conquista l'accesso agli ottavi di finale degli Internazionali di Roma, eliminando l'austriaco Dominic Thiem, ottavo nel ranking mondiale e testa di serie numero 6 che solo pochi giorni fa ha battuto Nadal nella finale di Madrid.



Fognini l'ha spuntata in tre set con il punteggio di 6-4, 1-6, 6-3: nel primo è stato bravo nel trovare il controbreak decisivo portandosi sul 5-4, nel secondo è crollato senza lottare, nel terzo ha ritrovato le energie, ha sprecato 5 palle break nel sesto game, poi ha strappato il servizio all'ottavo quando l'austriaco, in un accesso di rabbia, ha spaccato una racchetta. L'azzurro, numero 21 Atp, affronterà ora il tedesco Peter Gojowczyk, che ha eliminato l'azzurro Lorenzo Sonego.